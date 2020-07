A carregar o vídeo ...

Trincão está próximo de rumar ao Barcelona para se juntar à sua nova equipa, mas antes de tal suceder os catalães estão apostados em deixar os seus adeptos familiarizados com o jovem no qual depositam muitas esperanças. Por isso, no seu site oficial, o emblema culé apresentou-o com o recurso a um vídeo no qual revela dez factos sobre o ex-Sp. Braga.