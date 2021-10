A carregar o vídeo ...

Sergi Barjuan foi oficializado esta quinta-feira como treinador interino do Barcelona , após a saída de Ronald Koeman. O antigo jogador já orientou o primeiro treino com a equipa principal do emblema da Catalunha, que divulgou o momento em que Barjuan tem o primeiro contacto com os jogadores no balneário, antes da sessão de trabalho desta tarde. [Vídeo: Twitter Barcelona]