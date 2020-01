Barcelona e Real Madrid já estão no mesmo hotel: chegaram com cinco minutos de diferença

A carregar o vídeo ...

Barcelona e Real Madrid vão defrontra-se esta quarta-feira, em jogo em atraso da 10.ª jornada da liga espanhola. Um clássico que terá as duas equipas a saírem do mesmo hotel para Camp Nou . Rodeado de um forte dispositivo de segurança, o Barcelona chegou primeiro ao hotel 'Sofía' e cinco minutos depois foi a vez do Real Madrid.