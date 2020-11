Barcelona mostra primeiras imagens do documentário sobre Tito Vilanova

A carregar o vídeo ...

O Barcelona partilhou esta segunda-feira o trailer do documentário '100x100 Tito', que visa homenagear Tito Vilanova, técnico que orientou a equipa principal catalã na época 2012/13 - na qual o Barcelona atingiu os 100 pontos na liga - e faleceu em 2014 após uma luta contra o cancro. O documentário conta com vários testemunhos de atuais e antigos jogadores do Barça, como Messi, Busquets, Xavi, Puyol ou Thierry Henry e estreia dia 24 na abertura de um festival de cinema em Espanha e será depois disponibilizado na BarçaTV. [Vídeo: Twitter Barcelona]