Barcelona não perdoa Rakitic por festejar de forma 'louca' a vitória do Sevilha

Uma semana depois da humilhação de Lisboa, com a goleada sofrida aos pés do Bayern Munique, o Barcelona ainda sofre as consequências dessa hecatombe, mas há quem pareça já ter passado esse drama. É o caso do croata Ivan Rakitic, que na noite de ontem decidiu festejar de uma forma algo 'louca' a conquista da Liga Europa por parte do Sevilha, o seu ex-clube, algo que deixou os dirigentes catalães... à beira de um ataque de nervos. Segundo o 'Mundo Deportivo', a atitude do jogador é vista como "pouco profissional" e deverá mesmo valer uma repreensão.