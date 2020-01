Barcelona-Real Madrid: jornalista rodeada de excrementos de cavalo em pleno direto

A carregar o vídeo ...

O Barcelona-Real Madrid desta quarta-feira foi palco de vários protestos antes do apito inicial, com cenas de violência e até tentativas insólitas de fazer entrar objetos perigosos no estádio , mas também foi marcado pelo lamentável tratamento que foi dado à jornalista Mireia Germán, da LaSexta, que enquanto fazia o seu direto começou a ser rodeada por... excrementos de cavalo!