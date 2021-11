Barcelona: Saiba quem integra a equipa técnica liderada por Xavi

Xavi Hernández tomou recentemente conta da equipa técnica do Barcelona e com ele trouxe várias alterações. Conheça aqui todos os membros do staff técnico liderado pelo ex-jogador dos culé, os treinadores adjuntos, os preparadores físicos, o treinador de guarda-redes e ainda os analistas que acompanhar o antigo número '8' do Barça.



Membros da equipa técnica do Barcelona:



Treinador: Xavi Hernández;

Treinadores-adjuntos: Òscar Hernández e Sergio Alegre;

Preparador físico: Iván Torres;

Treinador de guarda-redes: José Ramon De la Fuente;

Analistas: Sergio Garcia, Toni Lobo e David Prats.



[Vídeo: OneFootball]