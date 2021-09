A carregar o vídeo ...

A equipa do Barcelona já está em Lisboa, onde vai defrontar o Benfica no Estádio da Luz, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O conjunto espanhol treinou esta manhã pela última vez antes do confronto desta quarta-feira às 20h, sendo que a sessão de treinos ocorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras. [Créditos: Twitter/Barcelona]