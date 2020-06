Barcelona voltou a treinar em Camp Nou e já impôs respeito

A carregar o vídeo ...

"Como sentia a falta deste lugar... Mal posso esperar para jogar aqui de novo": as palavras são de Leo Messi na legenda de uma imagem que publicou na sua página de Instagram naquele que foi o regresso do plantel do Barcelona a Camp Nou. A equipa catalã treinou no relvado do seu estádio e deu um 'cheirinho' do seu trabalho neste vídeo divulgado nas redes sociais com De Jong, Vidal e Luis Suarez [Twitter Barcelona]