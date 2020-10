Barreiras voam e deixam colegas de equipa 'KO' no último quilómetro da 4.ª etapa do Giro

A carregar o vídeo ...

O último quilómetro da 4.ª etapa do Giro, que c ontinua a ser liderado pelo português João Almeida , ficou marcado por um grave acidente que envolveu dois ciclistas da equipa Vini Zabù KTM. Etienne van Empel e Luca Wackermann foram atingidos por barreiras de proteção que terão voado devido ao vento provocado pela presença do helicóptero e ficaram caídos no asfalto. Wackermann foi transportado ao hospital, mas ambos já se encontram conscientes e a realizar exames de diagnóstico. [Vídeo: Twitter]