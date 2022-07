Bartra entrevistado pela ex-mulher na Áustria: o riso de Joaquín diz tudo

A carregar o vídeo ...

A vida de repórter tem destas coisas. Melissa Jiménez, jornalista que cobre o Mundial de Fórmula 1 para a plataforma DAZN Espanha, teve esta domingo a delicada missão de entrevistar três jogadores do Betis, entre os quais Marc Bartra, seu antigo marido, do qual se separou em janeiro, depois de uma relação de oito anos. Joaquín, sempre brincalhão, deu o mote pela forma como se 'atirou' a Melissa, mas o que foi mais comentado nas redes sociais acabou por ser mesmo a conversa (sobre F1) entre o antigo casal. E o principal elogio à repórter foi mesmo a forma profissional como conduziu a conversa, isto enquanto Bartra andava perdido... no olhar.