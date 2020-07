Basquetebol, 'soccer' ou futebol americano: haverá alguma modalidade em que Luka Doncic não brilhe?

A carregar o vídeo ...

Um dia depois de Paul Pierce ter dito que Luka Doncic era o jogador mais talentoso da NBA, o tenista esloveno decidiu voltar a fazer das suas nos treinos dos Dallas Mavericks na 'bolha' de Orlando. Primeiro conseguiu a proeza de encestar às três tabelas, depois ainda fez um triplo do meio-campo com um jeito peculiar, em seguida deu vários toques com a bola nos pés (sim, também é craque no futebol) e, a fechar, ainda mostrou jeito para o futebol americano. Enfim, um craque em toda a linha!