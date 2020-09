Bastonada e gás pimenta: polícia carga contra equipa de futebol em pleno relvado

A carregar o vídeo ...

É difícil de acreditar mas aconteceu mesmo no jogo entre Manaus e Treze PB, da Série C do Brasil. Os jogadores do Treze PB protestaram junto do árbitro assistente o lance que acabara de valer o golo do empate à equipa da casa, só que a polícia militar aproximou-se de imediato. O guarda-redes Andrey dirigiu-se a um dos elementos das forças de segurança e acabou por ser atingido com o cassetete, ripostando. A situação agravou-se e a polícia acabou a atingir os jogadores com gás pimenta.