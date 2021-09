'Batalha campal' entre ultras do Spartak e Zenit termina com vários feridos e detenções

A carregar o vídeo ...

A equipa B do Zenit deslocou-se este sábado a Tver, uma cidade russa a cerca de 160 quilómetros de Moscovo, para defrontar o FC Tver num jogo a contar para o terceiro escalão do futebol russo. Contudo, a tarde ficou marcada não pelo embate entre as duas equipas, mas sim pelo confronto entre hooligans do Spartak Moscovo e os adeptos do Zenit. A claque da equipa moscovita decidiu viajar até Tven, onde esperou pelo final do jogo para confrontar os adeptos do rival de São Petersburgo. Após o jogo, houve violentos confrontos que envolveram mais de 60 adeptos e, segundo vários relatos, houve sete feridos e onze detidos. Os momentos de violência forma gravados por vários dos adeptos presentes e aqui ficam breves momentos daquele que foi um 'espectáculo' degradante.