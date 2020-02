«Bate, bate, coração fogaceiro!»: veja como o Feirense comemorou o Dia Mundial da Rádio

A carregar o vídeo ...

O Feirense vive a melhor fase da temporada e aproveitou o Dia Mundial da Rádio para puxar pelo orgulho no clube. E que melhor forma do que ouvir um relato pela voz dos mais novos? Assim, o Eduardo, o Tomás e o Martim, atletas das camadas jovens do emblema de Santa Maria da Feira, relataram os golos do clube do coração nos recentes jogos diante do Cova da Piedade, Estoril e Ac. Viseu. "Bate, bate, coração fogaceiro!..."