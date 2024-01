Bate recordes pessoais e é o goleador da Liga: os segredos da máquina Gyökeres

A carregar o vídeo ...

O sucesso de um avançado mede-se em golos e o caso de Gyökeres não é diferente. E os 24 que apontou em 27 jogos oficiais dizem-nos que o Sporting acertou em cheio na decisão de contratá-lo ao Coventry no passado verão. Mérito de Amorim, claro, mas acima de tudo de muito trabalho invisível do sueco, ou seja os ‘pormaiores’ do seu dia a dia que o fazem ser bem sucedido em campo. Record desvenda-os ao apresentar-lhe o que está por baixo do capô da máquina