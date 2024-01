Bater no chão "era o sinal de que tinha sido de propósito": as respostas de Lionn em tribunal sobre César Boaventura

A carregar o vídeo ...

O lateral Lionn, que em 2015/16 representou o Rio Ave, garantiu, durante a 3.ª sessão do julgamento em que César Boaventura é acusado de quatro crimes de corrupção, que foi aliciado com 80 mil euros para cometer um penálti e ser expulso na partida disputada em Vila do Conde frente ao Benfica. Conheça aqui as perguntas dos juízes e as respostas do antigo futebolista dos vilacondenses.