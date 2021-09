A carregar o vídeo ...

O holandês Bauke Mollema (Trek–Segafredo) sofreu esta sexta-feira uma violenta queda no contrarrelógio da Volta ao Luxemburgo, depois de ter entrado numa curva apertada aparentemente com velocidade a mais. Apesar do aparato, Mollema levantou-se e seguiu, para acabar a etapa a 4.29 minutos de Mattia Cattaneo, o vencedor de uma tirada que devolveu a João Almeida a camisola amarela.