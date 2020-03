Bayern Munique assinalou 120.º aniversário com esta imponente coreografia nas bancadas

A carregar o vídeo ...

O Bayern Munique assinalou no domingo o seu 120º aniversário. Além de terem utilizado um equipamento especial na vitória (2-0) diante do Augsburgo, os bávaros produziram uma das coreografias mais fantásticas dos últimos tempos que pintou por completo as bancadas da Allianz Arena de vermelho e branco e ainda reproduziu emblemas históricos do clube. Vale mesmo a pena ver. [Vídeo: Twitter]