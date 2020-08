A carregar o vídeo ...

Lisboa será a capital do futebol nas próximas duas semanas, com a realização da final 8 da Liga dos Campeões . Depois de, no sábado, ter afastado o Chelsea nos oitavos de final da competição europeia, o Bayern Munique viajou hoje para Portugal. Nos quartos de final a formação bavarã defronta o Barcelona. [Vídeo: Twitter Bayern Munique]