Depois de ter marcado há três semanas, na vitória do Rayo Vallecano sobre o Saragoça, Bebé voltou esta sexta-feira a ser decisivo, agora ao apontar o tento solitário que deu o triunfo sobre o Almería. O português saltou do banco aos 78' e fez o 1-0 final aos 89', num lance no qual fez valer a sua persistência e onde também teve alguma ajuda adversária.