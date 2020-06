A carregar o vídeo ...

Costuma dizer-se que 'quem sai aos seus não degenera' e os filhos de David Beckham parecem seguir essa máxima. Pelo menos no que diz respeito a Romeo, que nas redes sociais mostrou ter (alguma da) perícia do pai... Aliás, a publicação do jovem de 17 anos surge precisamente para assinalar o dia do pai, com a mensagem "A aprender com o melhor no dia do pai, David Beckham".