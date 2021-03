Beckham exibe dotes para o futebol americano e até interceta passes de Tom Brady

A carregar o vídeo ...

Depois de conquistar o 7º título no Super Bowl pelos Tampa Bay Buccaneers Tom Brady encontra-se de férias nas Bahamas mas não se livra do futebol americano. A estrela da NFL protagonizou um grande momento com David Beckham em plena praia e antigo internacional inglês, atual proprietário do Inter Miami da MLS, mostrou ter dotes para a modalidade, sobretudo no capítulo defensivo, ao conseguir intersetar os passes de Brady. [Vídeo: Twitter]