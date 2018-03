Beijo de adepto a jornalista gera revolta no Brasil

Uma jornalista do canal brasileiro Esporte Interactivo foi esta terça-feira alvo de assédio por parte de um adepto do Vasco da Gama, minutos antes do duelo com a Universidad de Chile. A situação ocorreu enquanto a repórter procurava reações dos fãs vascaínos, quando, num ápice, o referido adepto decidiu aproximar-se e dar-lhe um beijo. Na rede social Instagram, Bruna Dealtry deixou uma mensagem de indignação. "Ontem senti na pele a sensação de impotência que muitas mulheres sentem em estádios, metro ou até mesmo andando pelas ruas. Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha profissão, que me deixou sem saber como agir e sem entender como alguém pode se sentir no direito de agir assim", escreveu a jornalista. O Vasco da Gama já reagiu ao caso e prometeu tomar medidas.