Beira-Mar está na final da Taça de Aveiro: assim foi a defesa ao penálti decisivo

O histórico Beira-Mar garantiu esta quinta-feira um lugar na final da Taça do Distrito de Aveiro depois de bater o Fiães no desempate por penáltis, com 1-1 no fim do tempo regulamentar. Foi uma tarde de muito sofrimento, sendo necessários 20 remates da marca de 11 metros. No último, o guarda-redes Marco Pais virou herói dos aveirenses, que irão defrontar o Pampilhosa, que eliminou o São João de Ver também no desempate por penáltis. A final será no dia 10 de junho, no Municipal de Aveiro.