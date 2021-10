A carregar o vídeo ...

O Belenenses divulgou esta segunda-feira os bastidores da partida com o Sporting, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O clube do Restelo procura regressar aos campeonatos profissionais, após ter descido aos distritais em 2018, e honrar o passado foi um dos incentivos no discurso de Nuno Oliveira no balneário. [Vídeo: Belenenses]