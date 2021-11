Giannelli Imbula, médio do Portimonense, viu cartão amarelo ao minuto 25 diante do Belenenses SAD após uma falta sobre Lukovic. Alertado pelo VAR, o árbitro António Nobre foi consultar as imagens e manteve a cor do cartão ao congolês, mas o Belenenses SAD queria vermelho e expulsão. [Vídeo: VSports]