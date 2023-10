Com toda a gente ainda 'presa' no estádio, adeptos belgas apoiam suecos com cânticos

A carregar o vídeo ...

A UEFA deu por terminado o encontro entre Bélgica e Suécia devido ao ataque terrorista que provocou a morte a dois suecos nas imediações do Estádio Rei Balduíno. As equipas e os adeptos foram obrigados a permanecer no interior do recinto até novas indicações, sendo que os belgas presentes ao lado do setor visitante aproveitaram para se dirigirem aos suecos com cânticos de apoio. [Video: X]