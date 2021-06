Belgas maravilhados com Henry: «Retirou-se há 10 anos e acabou de 'matar' o nosso país»

A carregar o vídeo ...

Há nove anos afastado dos relvados, Thierry Henry é por agora diretor adjunto da seleção belga e foi nessa condição que este domingo, no treino de preparação para o jogo com a Finlândia, mostrou aos mais novos como se faz. Apontou um livre perfeito e deixou Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne rendidos. O avançado do Inter Milão, que o 'puxou' para fora do relvado, até disse, entre risos, que o francês acabou de 'matar' o moral da Bélgica...