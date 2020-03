A carregar o vídeo ...

A madrugada de sábado poderá entrar para a história do MMA nacional, já que o português Pedro Carvalho tem a chance de se apurar para as meias-finais do Bellator Grand Prix em peso pena. Pela frente estará Patrício Pitbull, o campeão em título na categoria, num embate que já aquecimento nos bastidores...