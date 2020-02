Ben Davies deu 'graxa' a Mourinho e Dier não perdoou: «Tipo esperto!»

A carregar o vídeo ...

Ben Davies e Eric Dier participaram esta quinta-feira num peculiar desafio no qual tinham de tentar adivinhar aquilo que era dito pelo colega de equipa numa outra língua que não o inglês (no caso de Dier foi o português e no de Davies o galês). A conversa foi bastante animada e teve um momento bem humorada quando Davies elogiou o nome de Mourinho...