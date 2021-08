Ben Davies sobre Harry Kane: «Queremos tê-lo na equipa. É um dos melhores avançados do mundo»

A carregar o vídeo ...

Ben Davies não tem dúvidas de que o Tottenham é "mais forte com Harry Kane do que sem ele". O lateral-esquerdo dos spurs comentou esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, agendado para quinta-feira, para a Conference League, a situação do seu companheiro de equipa, afirmando que o futuro dele não está ao seu alcance. [Vídeo: Football Daily]