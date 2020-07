A carregar o vídeo ...

"O Fluminense jogou para isto, para não perder , ou não perder por muito. Parabéns", afirmou Jorge Jesus após a derrota do Flamengo na final da Taça do Rio , frente ao rival carioca, que foi decidida nos penáltis. Sem nunca falar no Benfica, o treinador português falou ainda sobre os próximos desafios.