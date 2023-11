Benfica e Sporting, os reis da formação: onde jogam os talentos made in Seixal e Alcochete

A carregar o vídeo ...

Benfica e Sporting são o segundo e terceiro clubes com maior número de jogadores com passagem pelos escalões de formações a atuar nas "48 maiores ligas mundiais", segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES). No total, 85 futebolistas que alinharam nas camadas jovens do Benfica - de acordo com os critérios definidos pelo CIES - representam clubes daqueles 48 campeonatos, mais dois do que o Sporting (83), numa lista que é liderada pelos neerlandeses do Ajax, com 86. Record analisou os dados e mostra-lhe onde andam esses jogadores.