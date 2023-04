A carregar o vídeo ...

A festa do Benfica foi rija na Póvoa de Varzim após o triunfo, por 4-1, sobre o Sporting, e a consequente conquista da Taça de Portugal de futsal. Os jogadores dos encarnados colocaram um ponto final no jejum de seis anos sem conquistar o troféu e celebraram com os adeptos. [Vídeo: Record]