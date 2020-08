«Benfica fez ultimato a Cavani»: Octávio Machado dá novos detalhes e diz que avançado "está mais perto de assinar"

A carregar o vídeo ...

A contratação de Cavani exige um autêntico jogo de paciência. A SAD do Benfica e o atacante uruguaio estão a dialogar há algum tempo mas, apesar do avanço nas negociações, ainda há questões por acertar. O assunto foi discutido domingo à noite na CMTV com Octávio Machado, nomeadamente a adiantar alguns pormenores.