Jean-Clair Todibo,central francês de 20 anos foi oficializado esta terça-feira como reforço do Benfica, num empréstimo válido para a temporada 2020/21, ficando com opção de compra no valor de 20 milhões de euros.



O vídeo de apresentação do jogador foi divulgado nas redes socias do clube. [Vídeo: SL Benfica]