O Benfica pediu falta para cartão amarelo (que seria o segundo) de Pepe nesta jogada com Seferovic, mas Artur Soares Dias não puniu o defesa portista e, após os protestos, acabou por admoestar Gabriel. Em seguida, Rui Costa e Luisão saltaram do banco e foram avisados pelo árbitro, com o vice-presidente a ser expulso.