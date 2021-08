Benfica-PSV: Yaremchuk descobre Rafa e o português faz o primeiro na Luz

.@ChampionsLeague | SL Benfica 1 x 0 PSV



Está feito o 1º Excelente jogada do Benfica e Rafa a finalizar #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/0ZgQo1bbIB — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 18, 2021

O Benfica vence o PSV Eindhoven na Luz, graças a um remate certeiro de Rafa. O avançado português surgiu bem pelo centro, após uma diagonal pela direita, e respondeu com conta, peso e medida (embora tenha acertado mal na bola) à assistência de Yaremchuk para colocar as águias na frente do marcador. Sigao jogo em direto. [Vídeo: Eleven Sports]