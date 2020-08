A carregar o vídeo ...

Enquanto espera pela definição do seu futuro, Edinson Cavani continua de férias com a mulher e a filha. O avançado uruguaio, que terminou contrato com o PSG, é pretendido por clubes sul-americanos, está na mira do Benfica e já foi colocado na órbita do Real Madrid. (Vídeo Instagram)