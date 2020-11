A carregar o vídeo ...

Corria a época de 2008/09 e nas bancada do Estádio da Luz estava... Diego Armando Maradona. O Benfica recuperou esta quinta-feira o vídeo do jogo em que El Pibe aplaudiu um golo de Di María no reduto das águias, em jeito de homenagem à lenda argentina que morreu ontem, aos 60 anos.