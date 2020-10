A carregar o vídeo ...

A página de Facebook da candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica partilhou esta segunda-feira um vídeo com a música 'Benfica vencer, vencer', da autoria de José Reza, cantor e compositor que integra a Comissão de Honra da candidatura do atual presidente das águias com outros 17 músicos . [Vídeo: Facebook]