Benfiquista Pedrinho festejou golo num dos lances mais ridículos do ano

As seleções de Sub-23 de Brasil e Uruguai encontram-se esta noite em Bucaramanga, numa partida do hexagonal Pré-Olímpico que fica desde já marcada por aquele que terá de ser considerado como um dos golos mais ridículos do ano. O autor da 'proeza' foi o guarda-redes uruguaio De Arruabarrena, que após um cabeceamento do benfiquista Pedrinho fez o impensável...