Benja recebe prenda de Jorge Jesus e diz: «Que tenha no Benfica o mesmo sucesso que teve no Flamengo»

Benja, conhecido jornalista brasileiro, almoçou com Jorge Jesus e recebeu uma prenda do treinador português: uma camisola autografada, que fez questão de mostrar no seu Instagram. "Obrigado pelo presente, pelos papos, enfim, um amigo que fiz no futebol! Que você tenha nessa sua nova passagem pelo Benfica o mesmo sucesso que teve no Flamengo", escreveu o repórter.