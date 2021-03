Benoît Paire 'passou-se' em jogo na Argentina: cuspiu, insultou e ofereceu vitória a adversário

A carregar o vídeo ...

O francês Benoît Paire, 29.º da hierarquia masculina, protagonizou esta quinta-feira, no Argentina Open, momentos que estão a chocar a comunidade de ténis mundial. Diante de Francisco Cerundolo, tenista da 'casa', 137.º ATP, o francês venceu o primeiro set por 6-4, mas depois disso... foi sempre a cair. Primeiro envolveu-se numa discussão com o árbitro, que acabou com uma cuspidela no piso, e depois, na parte final, ao ver que o encontro lhe ia fugir, deu simplesmente a vitória ao adversário, com serviços absolutamente... inacreditáveis.