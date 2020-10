Real Madrid em polvorosa? Benzema pede a Mendy para não passar a bola a Vinícius

A carregar o vídeo ...

O comentário de Benzema aconteceu ao intervalo do jogo do Real Madrid com o Monchengladbach, para a Liga dos Campeões, foi apanhado pelas câmaras de segurança e tem sido amplamente divulgado. O avançado diz em francês ao compatriota Mendy que um jogador da equipa merengue "faz o que quer" e pede que não jogue para ele. "Joga contra nós", diz Benzema. O alvo das declarações do francês é, segundo a imprensa espanhola, Vinicius Júnior. (Vídeo Twitter)