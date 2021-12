A carregar o vídeo ...

Karim Benzema abriu as portas da sua garagem e mostrou aos seus seguidores nas redes sociais algumas das máquinas que tem na sua posse. Desde um Bugatti, passando por um McLaren ou um Ferrari, o avançado francês tem em sua casa uma coleção de fazer inveja. E ainda houve espaço para a revelação do carro que o avançado do Real Madrid comprou aos 18 anos.