Com os três golos que marcou ao Paris SG, Karim Benzema não só colocou o Real Madrid nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, como se tornou no terceiro jogador mais goleador da história do clube. O francês chegou aos 309 golos, mais um do que o lendário Alfredo Di Stéfano (308). Pela frente estão agora Raúl (323) e um tal de Cristiano Ronaldo (450)... (vídeo: One Football)