Karim Benzema foi eleito o homem do jogo do Barcelona-Real Madrid , após ter contribuído com um golo e uma assistência para a vitória dos merengues nas 'meias' da Supertaça espanhola e, na hora de receber o prémio, pôde assistir ao trabalho de Mark Rios, artista espanhol, que lhe entregou um galardão personalizado e diferente dos demais. [Vídeo: One Football]