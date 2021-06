Benzema revela o que disse a Cristiano Ronaldo ao intervalo

A carregar o vídeo ...

Karim Benzema não escondeu a sua satisfação por ter encontrado Cristiano Ronaldo e aquilo que se viu no relvado diz bem da boa relação entre ambos. Os dois jogadores, que jogaram juntos no Real Madrid, passou o jogo sempre em bom ambiente e ao intervalo até recolheram aos balneários em amena cavaqueira e trocaram camisolas. Na conferência de imprensa posterior à partida, o avançado do Real Madrid falou disso mesmo e recordou o que foi dito.